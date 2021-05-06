"Ben hep güzeldim" diyen Songül Karlı, yıllar önceki estetiksiz halini paylaştı
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"Ben hep güzeldim" diyen Songül Karlı, yıllar önceki estetiksiz halini paylaştı

'Ben hep güzeldim' diyen Songül Karlı, yıllar önceki estetiksiz halini paylaştı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Songül Karlı, viral olan 20'li yaşlar akımına dahil oldu. "Ben hep güzeldim" diyen Karlı, 20'li yaşlardaki doğal halini paylaştı.

Twitter'da başlayan ve sonrasında Instagram'da da paylaşılmaya başlayan '20'li yaşlar' akımı devam ediyor. Binlerce kişinin katıldığı akıma son olarak Songül Karlı da dahil oldu.

"BEN HEP GÜZELDİM"

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren 47 yaşındaki Songül Karlı, yıllar önceki estetiksiz halini paylaştı. Akıma uyan şarkıcı "Ben hep güzeldim" notuyla eski halini paylaştı. Değişimiyle bir kez daha gündem olan Karlı'ya takipçileri "Estetik olmadan her şey daha doğalmış", "Eski halin çok güzel keşke öyle kalsaydın" ve "Şimdi de çok güzelsin ama doğallık başka" gibi yorumlar yaptı.

'Ben hep güzeldim' diyen Songül Karlı yıllar önceki estetiksiz halini paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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