Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri

Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri
Haberler.com - Haberler | Gündem

Can Yücel'in Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri Can Yücel tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri

Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri Can Yücel'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri

BEN HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM

Hayatta ben en çok babamı sevdim

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk

Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek-

Nasıl koşarsa ardından bir devin

O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti

Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! -

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi

Atlastan bakardım nereye gitti

Öyle öyle ezberledim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu

40'ı geçerse ateş, çağrırlar İstanbul'a

Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oyununu

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin

Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, canevim

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Kaynak: Antoloji.com - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:17:32. #1.16#

title