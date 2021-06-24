Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri

Can Yücel'in Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri Can Yücel tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri - Can Yücel Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiiri