Ben Fero Beni Anlasana sözleri | Ben Fero Yabani EP şarkıları, sözleri
Pek çok şarkısı trend olan Ben Fero yeni EP'si olan Yabani'yi piyasalara sürdü. Ben Fero Beni Anlasana sözleri haberimizde.
Ben Fero yeni EP'si olan Yabani'yi piyasalara sürdü. EP içerisinde ünlü isimlerle düetler de yer almakta. Ben Fero Beni Anlasana sözleri nelerdir?
BEN FERO BENİ ANLASANA SÖZLERİ
Yapmış olmasa da öyle olmaz ama
Diyen çok çok adam gördüm
Çok *** atan yerim dolmaz ama
Biraz anlasana artık anlasana
Beni anlasana ya
(X2)
Saint Laurent çantam Almanya'dan
Çünkü ben kaçmam angaryadan
İşe odaklan bak dalgana ya bi tam yap
Ya da bak başkalara
Kimseyi kıskanma çalış da yap (EY)
İsterim hırslanma azcık dayan (YA)
Demicem burlarda yürücen yayan
Lazım seven sayan (WOW) olcan akım yayın
Duramam hareket kanımda var
Kimseyi kıskanma çalış da yap
Yetişkin kuşağım yayındalar
Çıkarcam el altı yayılmadan
Rape verdiklerim sayılmadan
Evdeki her kişi bayılmadan
Başarı bir şartsa ihtimal varsa
Bir gram uyumam sayın madan
Nasıl bir deliyim siz paha biçin
Never telaşlıyım this my işim
Bi ince yaşlıyım freestyle için
Hem kırık hem yamuk üç tane dişim
Kimine fakirim kimine richim bak
Yazdığım uçuyo değişti biçim bak
Aracı süreyim çimleri biçim lan
Yaparım erinmem derim ki pişiyim lan
Nakarat
Yapmış olmasa da öyle olmaz ama
Diyen çok çok adam gördüm
Çok *** atan yerim dolmaz ama
Biraz anlasana artık anlasana
Beni anlasana ya
(X2)