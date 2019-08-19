Ben de Atatürk hayranıyım

Ben de Atatürk hayranıyım

Norveç Kralı 5. Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızları Prenses Martha Louise, nişanlısı Shaman Durek'le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

19.08.2019 10:34
Ben de Atatürk hayranıyım

Norveç Kralı 5. Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızları Prenses Martha Louise, nişanlısı Shaman Durek'le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Türkiye'nin turizm elçisi Benan Saraç, çift onuruna önceki akşam Rebis Luxury Otel'de bir yemek daveti verdi. Geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Prenses'e çiçek takdim eden Aras, çifte ayrıca Bodrum mandalina lokumu ve mandalinadan üretilen reçellerden hediye etti. Çifti en çok sevindiren hediye ise Atatürk fotoğrafı oldu. Saygıyla eğilerek fotoğrafı eline alan Durek, Atatürk'ü tanıdığını, onun çok güçlü, saygın bir lider olduğunu bildiğini ve kendisinin de bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi. 

Kaynak: Hürriyet

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