Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 93-97'lik skorla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık xx, Sertan Kırklar xx, Hande Öztürk xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Davis xx (19), Kennedy Burke xxx (17), Kübra Siyahdemir xxx (22), Luca Ivankovic xxx (28), Ayşegül Günay xx, Manolya Kurtulmuş x (3), Beril Albayrak x (4), Gülse Uğur x
Adana Basketbol: Elina Dikeoulakou xxx (30), Alexis Prince xxx (29), Danielle Adams xxx (20), Sera Özelçi xx (9), Gizem Sezer x (4), İrem Naz Topuz x (3), Burcu Çiğil x (2), Nuran Tutsak x, Sevgi Tonguç x
Periyotlar: 1.Periyot: 24-23 (Bellona Kayseri) Devre: 37-49 (Adana Basketbol) 3. Periyot: 64-66 (Adana Basketbol)
Faul Alan: Kennedy Burke (Bellona Kayseri) Danielle Adams (Adana Basketbol)
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)