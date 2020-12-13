Bella Poarch TikTok'un en çok kazananları arasına girdi

Modellik de yapan Bella Poarch son dönem mimikleriyle çektiği videolar ile adından sık sık söz ettiriyor. Poarch, TikTok uygulamasında video başına 7 bin ila 18 bin dolar kazanıyor.

Sosyal medyda adeta yeni bir dünya ortaya çıkaran TikTok, para kazanma ihtimalinin diğer platformlardan daha fazla olmasınedeniyle rağbet görüyor. Modellik de yapan Bella Poarch son dönem adından sık sık söz ettiren fenomenlerden biri...Mimikleriyle çektiği videolar sayesinde adını duyuran Bella Poarch video başına 7 bin ila 18 bin dolar kazanıyor.

Kaynak: Snob Magazin