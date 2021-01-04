Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu
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Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu

04.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:30
Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu

Bir grup arkadaşıyla birlikte kış tatiline çıkan Hadid, önceki gün de kayak yaparken görüntülendi.

Bir grup arkadaşıyla birlikte kış tatiline çıkan Hadid, önceki gün de kayak yaparken görüntülendi. 24 yaşındaki model, siyah- beyaz, sade ama şık kayak kıyafetiyle de göz doldurdu.Yakın arkadaşlarından biri olan model Kylie Jenner da ailesiyle birlikke Aspen'de olmasına rağmen, Bella Hadid, kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih etti.

Bella Hadid, Instagram sayfasında da tatiline dair paylaşımlar yaptı. Bunlardan birinde bel kısmını açıkta bırakan bir kıyafet giyen Hadid, kar üzerinde yakılan ateşin yanında bu şekilde poz verdi.Bella Hadid'in son dönemde kızıl renge dönüştürdüğü saçları da bu pozlarda dikkat çekti. Ünlü model, bu tatille birlikte uzun süredir ailesinden de ayrılmış oldu.Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bella Hadid ve kısa bir süre önce anne olan ablası Gigi Hadid, anneleri Yolanda Hadid'in çiftliğinde aylarca kaldı. Gigi Hadid'e bebek bakımında da yardımcı oldu Bella ve Yolanda Hadid.Bir ara iki kardeş New York'a gitse de sonra yine annelerinin çiftliğine döndüler. Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik de onları yalnız bırakmadı. Noel ve yeni yıl kutlamalarında bütün aile çiftlikteydi.Hadid kardeşlerin babası Mohammed Hadid ile en küçük kardeşleri Anwar Hadid'in sevgilisi ünlü şarkıcı Dua Lipa da onlarla birlikteydi. Daha sonra Anwar Hadid ve Dua Lipa, tatil için Meksika'ya geçti. Bella Hadid de arkadaşlarıyla birlikte Aspen'e geçti.

Kaynak: Hürriyet

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