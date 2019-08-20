Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyespor'da antrenörün belli olmasının ardından transfer çalışmaları sürerken, teknik ekiple ilgili de gelişmeler yaşanıyor.
20.08.2019 13:23
Turuncu Lacivertli ekibin yönetim kurulu üyeleri, 6 sezondan bu yana İnegöl Belediyespor Voleybol Takımında görev yapan Savaş Akkaya ile prensipte anlaşmaya vardı.
Akkaya'nın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonasında görevli olması nedeniyle imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği açıklandı.
Kaynak: Bültenler