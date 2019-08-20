Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi

Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyespor'da antrenörün belli olmasının ardından transfer çalışmaları sürerken, teknik ekiple ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

20.08.2019 13:23
Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi

Turuncu Lacivertli ekibin yönetim kurulu üyeleri, 6 sezondan bu yana İnegöl Belediyespor Voleybol Takımında görev yapan Savaş Akkaya ile prensipte anlaşmaya vardı.

Akkaya'nın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonasında görevli olması nedeniyle imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği açıklandı.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et