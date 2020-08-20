Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Brezilya'da, Rio de Janeiro kentinin belediye meclisinin Zoom uygulaması aracılığıyla düzenlenen toplantısına katılanlar, bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlara tanık oldu

Belediye meclisi, üniversite öğrencilerine salgın sürecinde ücretsiz yemek verilmesini tartışmak için toplanmıştı, ancak bir katılımcı, bir süre sonra toplantıyı terk etti.

Kamerayı kapatmayı unutan katılımcı, toplantıya katıldığı odadaki yatakta partneriyle ilişkiye girdi.Meclis üyeleri kayıtta olan çifti fark etti ancak toplantıya ara vermeden devam etti. Toplantı dört saat daha sürdü.

Toplantıya başkanlık eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nden Leonel Brizola, "Kamera açıkken seks yaptıklarını fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik. Öğrencilere yemek verilmesi çok daha önemli bir konu. Seks yapan çifti görünce görüşmenin sorumlusundan onların görüntüsünü kaldırmasını rica ettik." açıklamasında bulundu.

Brezilya'da yayımlanan Globo gazetesi, toplantı devam ederken kamera önünde seks yapan kişinin belediye meclisi üyesi olmadığını yazdı.

Bu kişinin adı, görevi ve ceza alıp almadığı açıklanmadı.