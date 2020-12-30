Son dakika gündem: Kütahya Belediyesi kiracılarına yönelik yüzde 50 indirim kararı aldı

Gelen son dakika haberine göre Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iş yeri kapanan, geliri salgın sürecinde olumsuz etkilenen belediyenin taşınmazlarında kiracı olan esnaflara yönelik yüzde 50 indirim kararı aldıklarını bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iş yeri kapanan, geliri salgın sürecinde olumsuz etkilenen belediyenin taşınmazlarında kiracı olan esnaflara yönelik yüzde 50 indirim kararı aldıklarını bildirdi.

Işık, encümen toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafa destek kapsamında daha önce de 2021 yılında kira artışı yapılmaması kararı aldıklarını hatırlattı.

Salgın sürecinde esnafa destek olmayı amaçladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Son dönemde esnafımızın içinde bulunduğu durum ve yeni çıkan genelge doğrultusunda, iş yeri kapanan, geliri salgın sürecinde olumsuz etkilenen kiracılarımıza da yüzde 50 oranında indirim kararını aldık. Üç ay süre ile bu durumdaki toplam 312 esnafımızdan kira bedellerinin yarısını tahsis edeceğiz."

17 esnafın dükkanlarının tamamen kapalı olmasından dolayı kiralarını almayacaklarını ifade eden Işık, şöyle devam etti:

"221 esnafımızın da bu süreçten etkilenmemesi nedeniyle aynı şekilde kiraları devam edecek. 2021 yılında da bunlardan kira artışı almayacağız. Her iki yolla esnafımıza, belediyemizin 2021 yılı için yapmış olduğu bu katkının toplam bedeli yaklaşık 3 milyon lira civarında."

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Işık'ı ziyaret ederek alınan karar için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan