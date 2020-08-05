Belediyelerin eğitim kurumları öğrenciler için güç birliği yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediyelerin eğitim kurumları öğrenciler için güç birliği yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin eğitim kurumları, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında toplantıda bir araya geldi.

Belediyelerin eğitim kurumları öğrenciler için güç birliği yapıyor
05.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:02

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin eğitim kurumları, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında toplantıda bir araya geldi. Toplantıda 3 belediyenin eğitim kurumlarının öğrencileri sınavlara hazırlarken ortak hareket edebileceği konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin Manisalı öğrencileri sınavlara hazırlayan eğitim kurumları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Manisa'ya uzun yıllar eğitim alanında hizmet veren eğitimci Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, Yunusemre Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Kefayettin Öz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan, YEGEM Eğitim Koordinatörü Erol Bayram, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik, ŞEGEM İnkılap Tarihi Öğretmeni Fatma Güleç yer aldı. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM, Yunusemre Belediyesi YEGEM ve Şehzadeler Belediyesi ŞEGEM arasında ortak hareket edilebilecek konular noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak toplantıların gerçekleştirileceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri eğitim kurumları arasında sistem olarak birliktelik sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı Güncel
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş Dünya
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Belediyelerin eğitim kurumları öğrenciler için güç birliği yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 15:02:55. #1.14#
title