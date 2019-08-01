Belediyelerde akraba atamaları tartışması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Liyakata dayalı ve görevi hak eden kişilerin görevlendirilmesi konusunda tavrımız nettir. Bu tür akraba ve yakın atamalarını da hangi partiden olursa olsun doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz." dedi.

Mersinli yaptığı açıklamada Alaşehir Devlet Hastanesi'yle ilgili bazı yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili savcılık, Sağlık Bakanlığı ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün müfettiş görevlendirdiğini, idari soruşturma başlatıldığını, bu süreçte siyaseten gerekli olan istifaları aldıklarını ifade etti.

Hastanede ilkokul mezunu bir çalışanın müdür olarak atandığı iddiasının da tamamen asılsız olduğuna işaret eden Mersinli, "Bu kişi işçi kadrosunda görev yapmaktadır. Öte yandan özel işletmelerde ve hastanelerde gerçekleştirildiği iddia edilen çirkin söylentilere karışmamızın doğru olmadığını düşünüyor, bunları kınadığımızın da altını çizmek istiyorum. Gerek adli makamların gerek Manisa Valimizin gerekse de İl Sağlık Müdürümüzün kamuoyunu meşgul eden bu iddialarla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Açıklamasında son günlerde belediyelerde yaşanan akraba ataması tartışmalarına da değinen Mersinli, şu ifadelere yer verdi:

"Şunu çok acı görüyoruz ki CHP'li belediyeler seçimlerin hemen ardından hizmet sözlerini yerine getirmek için kolları sıvamak yerine işçi kıyımları, yandaş ve akraba atamaları ile gündeme gelmişlerdir. Kendi söylemleriyle çelişen CHP'li belediyeleri bizim gibi halkımız da sürekli takip ediyor. Gördüğümüz o ki sandıkları birer milat olarak görmüşler. Verdikleri sözler uçup gitti. Hizmet yerine peşkeş çekmeyi tercih eder hale geldiler. AK Parti olarak bunlar görmek istemediğimiz konulardır. Bizim bu konuda hassasiyetlerimiz olduğu apaçık ortadadır. Liyakata dayalı ve görevi hak eden kişilerin görevlendirilmesi konusunda tavrımız nettir. Bu tür akraba ve yakın atamalarını da hangi partiden olursa olsun doğru bulmadığımızı da belirtmek isteriz."

Kaynak: AA