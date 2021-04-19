Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
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Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu

Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
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Malatya'da belediye vasıtasıyla "çevre eğitimi için" Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ününün Türkiye'ye dönmemesi sonrasında patlak veren skandal her geçen gün büyüyor. İçişleri Bakanlığı, 6 belediye için soruşturma başlatırken, bu yöntemle yurt dışına kaçan H.B. adlı kişi konuştu. Bu işin merkezinin Bingöl olduğunu iddia eden H.B, haftada 3-4 otobüsün Almanya'ya gittiğini, bu yöntemle bir yılda en az 450-500 kişinin ülkeden çıktığını söyledi.

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına 'gezi' ve 'eğitim' altında çıkış yaptığının ve bir daha dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 6 belediye hakkında daha soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ortaya çıkan skandal adeta gündemi sarsarken, Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman bu yöntemle gidenlerden biri olan H.B. ile konuştu.

MERKEZİ BİNGÖL, 6 BİN EURO YETERLİ

Yılman'ın aktardığına göre H.B., Bingöl'de yaşayan herkesin bu yolla Almanya'ya gidilebildiğinden haberdar olduğunu söyledi. Sadece 6 bin Euro karşılığında bile bu şekilde yurt dışına gidilebildiğini söyleyen H.B., işin merkezinin Bingöl olduğunu iddia etti.

HAFTADA 3-4 OTOBÜS

Salgın öncesi dönemde haftada 3-4 otobüsün Almanya'ya gittiğini belirten H.B., "Çok güzel bir yöntem bulmuş adamlar. Tıkır tıkır işliyordu" diye konuştu.

SADECE BİNGÖL'DEN BİLE 500 KİŞİ

Sayının söylenilen rakamlardan çok daha fazla olduğunu iddia eden H.B., sadece Bingöl'den bir yılda en az 450-500 kişinin bu yöntemle ülkeden çıkarıldığını söyledi.

"AÇTIM! BURADA HER GÜN ET YİYORUM"

Yurt dışına çıkanların terör örgütü bağlantısı olmadığını savunan H.B., pişman olmadığını belirterek "Niye pişman olayım ki? Burada her şey var. Orada iş yoktu, güç yoktu. Açtım yav. Bak düşün burada her gün et yiyorum. Ben orada et yiyemiyordum!" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya seminere gönderdiği 45 kişiden sadece 2'sinin geri döndüğü iddia edilmişti. Elazığ'da da benzer bir skandal yaşanmış ve Elazığ'ın Akçakiraz ilçe Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 48 kişiden sadece 3 kişi geri dönmüştü. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 12 Mart'ta başlattığı soruşturmayı bugün genişletmiş ve 6 belediye hakkında ek soruşturma başlatmıştı.

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