Belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı?
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Belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı?

Belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı?
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Bu yıl 19 Temmuz Pazartesi günü Arefe günü. Vatandaşların araştırdığı konuların başında Belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı? yer almakta.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük tatil açıklamasından sonra belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı? soruları araştırılıyor.

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.

BELEDİYELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarım gün tatil olacak. Vatandaşların araştırdığı, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek.

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