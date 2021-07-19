Belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı?

Bu yıl 19 Temmuz Pazartesi günü Arefe günü. Vatandaşların araştırdığı konuların başında Belediyeler arefe günü açık mı? Arefe günü resmi daireler ve devlet daireleri açık mı? yer almakta.