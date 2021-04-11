Son dakika haber... Belediyeden yapılan "olumsuzluk" ihbarı üzerine bölgeye giden polislere sürpriz kutlama
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Son dakika haber... Belediyeden yapılan "olumsuzluk" ihbarı üzerine bölgeye giden polislere sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber: Mardin'in Midyat Belediyesi, "olumsuzluk" ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine pastayla sürpriz kutlama yaptı.

Mardin'in Midyat Belediyesi, "olumsuzluk" ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine pastayla sürpriz kutlama yaptı.

Midyat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Halil Polat, 155 Polis İmdat'ı arayarak Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'ndaki belediye binası önünde olumsuzluk yaşandığı ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler, sürprizle karşılaştı.

Polat, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi.

Polis ekipleri daha sonra Polat ve belediye personeli ile kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Polis memurlarından Cengiz Filiz, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek "Çok güzel bir sürpriz yaptınız bize. Gerçekten bizleri çok duygulandırdınız. Çok mutlu olduk. Allah hepinizi mutlu etsin inşallah." dedi.

Polat da Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatı ile polislere sürpriz yapmak istediklerini ifade ederek onları çiçek ve pastayla karşıladıklarını aktardı.

"Şehit polislerimizi rahmetle anıyor, hayattaki polislerimize de sağlık, sıhhat diliyoruz." diyen Polat, tüm teşkilatın bu anlamlı gününü kutladıklarını belirtti.

Polat ve belediye personeli daha sonra ilçenin giriş ve çıkışındaki uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret edip onlara pasta ikram etti.

Son dakika haber... Belediyeden yapılan 'olumsuzluk' ihbarı üzerine bölgeye giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika haber... Belediyeden yapılan 'olumsuzluk' ihbarı üzerine bölgeye giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika haber... Belediyeden yapılan 'olumsuzluk' ihbarı üzerine bölgeye giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika haber... Belediyeden yapılan 'olumsuzluk' ihbarı üzerine bölgeye giden polislere sürpriz kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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