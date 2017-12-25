Belediyeden 2 Milyon Liralık İlaç Yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl Suriyeliler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyon 350 bin liralık ilaç yardımında bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçların önemli bir bölümü, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Suriye sınırındaki kamplara ulaştırıldı.



Bu yıl kamplardaki sağlık birimlerine 1 milyon 68 bin lira değerinde ilaç gönderildi. Son olarak İYİLİKDER aracılığıyla 147 bin liralık daha ilaç yardımı gönderildi. Bu yardımla mülteci kamplarına 1 milyon 215 bin liralık ilaç yardımı yapıldı.



Malatya'daki cezaevi ve huzurevine de 18 bin liralık ilaç yardımında bulunuldu.



Ayrıca Büyükşehir Belediyesine müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, reçeteleri karşılığı yıl boyunca 1 milyon 117 bin liralık ilaç yardımı sağlandı.



Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, Büyükşehir Belediyesince ilaca ihtiyacı olup temin edemeyen vatandaşlara ve Suriyeli sığınmacılara imkanlar dahilinde ilaç yardımı yaptıklarını belirtti.



Belediyenin 2017 yılında yaptığı ilaç yardımlarının genel toplamının 2 milyon 350 bin lira olduğunu aktaran Kesriklioğlu, "Önümüzdeki yıl da ilaç yardımlarımız artarak devam edecek. Bu vesile ile hayırsever, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.