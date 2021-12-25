Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı - Haberler
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Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da otobüste el işi yapan dede kameralara yansıdı.

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BURSA (İHA) - Bursa'da otobüste el işi yapan dede kameralara yansıdı. Bu anlar şahitlik edenler ise gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi. - BURSA

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

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