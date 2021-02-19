Ardahan'da belediye işçilerinden türkülü kar temizliği

ARDAHAN'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye işçileri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşçilerden Gökhan Çelik söylediği türkülerle çalışmalara renk kattı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve ardından kendini hissettiren soğuk havaya rağmen belediye işçileri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ellerinde kazma, kürek, ve süpürgelerle yollarda temizlik çalışmasını sürdüren belediye işçileri zaman zaman türküler söyleyerek yorgunluklarını atıyor.İşçilerden Gökhan Çelik (40), kar temizlerken bazen türkü söyleyip arkadaşlarına moral verdiğini ve günün yorgunluğunu attıklarını söyledi. Türküleri ile karla mücadeleye renk katan Çelik, "Hangi işi yaparsan yap hakkını vereceksin. Biz de işimizi severek yapıyoruz. Türkü söyleyince çalışmalar daha bir güzel oluyor" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI