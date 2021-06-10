Belediye Başkanımız Amasyaspor'umuzu Sahada İzledi

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı ve protokol üyeleri ile birlikte Amasyaspor'umuzun Merzifonsporla oynadığı karşılaşmayı izledi.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı ve protokol üyeleri ile birlikte Amasyaspor'umuzun Merzifonsporla oynadığı karşılaşmayı izledi. İki takıma da bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre