Belediye Başkanı Rasim Arı basın toplantısı düzenledi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl gerçekleştirilecek altyapı, üstyapı, kentsel dönüşüm, spor tesisleri ve Nevşehir Kalesi çevresinin turizme açılması projeleriyle ilgili, "Nevşehir her alanda Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline gelecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl gerçekleştirilecek altyapı, üstyapı, kentsel dönüşüm, spor tesisleri ve Nevşehir Kalesi çevresinin turizme açılması projeleriyle ilgili, "Nevşehir her alanda Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline gelecek. Bu şehir için güzel günler çok yakın" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binası toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyerek son üç aylık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan yardımcılarının yanı sıra çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Arı, korona virüs salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Nevşehir Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini ve şehrin tüm noktalarında gerekli tüm tedbirleri alarak oluşturulan ekiplerle dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Arı, korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak, maske ve çeşitli ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcarken diğer taraftan da başta altyapı ve üstyapı olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini vurguladı. Arı, "Bu süreçte gelirleri düşen birçok belediye bırakın yatırım yapmayı maaş ödemede bile sıkıntı çekti. Biz ise asla frene basmadık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz proje ve yatırımları gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirecekleri altyapı yatırımları için Şubat ayında Nevşehir Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Arı, 2. büyük altyapı hamlesi için yaklaşık 25 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti. Altyapı çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu ve bu sebeple alt yapı çalışmalarına başlamanın cesaret gerektirdiğini söyleyen Arı, Türkiye'ye örnek olacak bir şehir oluşturma hedefiyle çıktıkları yolda sağlam bir alt yapısı olmayan şehre istenilen üst yapı hizmetlerinin yapılmasının mümkün olmayacağı gerçeğinden hareket ederek büyük bir cesaretle altyapı hamlesine başladıklarını söyledi.

Şehrin geleceğini şekillendirdiklerini ve belediye bütçesini en verimli bir şekilde kullanarak Nevşehir'de hep kalıcı işler yapmak adına hareket ettiklerini dile getiren Başkan Arı, "Altyapı zor bir iş. Altyapı işleri belediye başkanları açısından sıkıntılı ve riskli işlerdir. Çünkü yapılan milyonlarca liralık yatırıma rağmen toprak altında kalır ve görünmez. Ama kalıcı işlerdir. Biz de hep şehrimizde kalıcı işlere imza atmak istiyoruz. Alt yapı konusunda şehrimiz çok sıkıntı çekti. Bu sıkıntıyı çözerek evlatlarımız, torunlarımız böyle bir şeyle uğraşmasın diye biz gayret gösteriyoruz. O sebeple alt yapıya büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Kasaplar Çarşısı, Emek Mahallesi, Diriliş Meydanı, Saatçi Hoca Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Arı, bu bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenerek ilk defa yağmur suyu drenaj hatlarının oluşturulduğunu ifade etti.

Bu bölgeleri birçoğunda sıcak asfalt çalışmasının da tamamlandığını söyleyen Arı, yapılacak olan üstyapı çalışmaları ile de şehrin adeta çehresini değiştireceklerini aktardı.

Önümüzdeki günlerde Nar Caddesi, Nar Yolu, İstiklal Caddesi ve Yunus Emre Caddesi'nde de altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacağını açıklayan Başkan Arı, "Biz Nevşehir'in geleceğine yatırım yapıyoruz. Nevşehir'in altyapı problemi ola hiçbir bölgesi kalmayacak. Buraları bitirdiğimiz zaman başka mahallelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması çalışmaları hakkında da gazetecilere bilgi veren Başkan Arı, bölgede belirlenen birinci etabın turizme açılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kısa süre sonra buranın yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını açıkladı.

Turizme açılacak olan bölgede ahşap gezi güzergahı oluşturularak iç mekan aydınlatmalarının yapıldığını ve Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yol güzergahında otopark alanları ve yürüyüş yollarının oluşturulduğunu söyleyen Arı, "Geçtiğimiz aylarda Nevşehir Kalesini aydınlattık. Kale etrafındaki yamaç yerleşim bölgesinde turizme açacağımız alanda da gezi güzergahları oluşturarak iç mekan aydınlatmalarını tamamladık. Restorasyon çalışmalarının kısa süre sonra başlayacağı Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kilise'yi Nevşehir Kalesi'ne bağlayan yolda da iyileştirme çalışmalarına başladık. Şu anda kale etrafındaki birçok noktada belediye ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor" dedi.

Nevşehir Kalesi etrafındaki bölgede gerçekleştirilecek olan proje için dünyaca ünlü bir mimar ile çalıştıklarını ve buradaki turizm yatırımı için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Arı, "Birinci etabı turistlerin ziyaretine açmak için son hazırlıklarımızı yaparken bölgede gerçekleştirilecek olan proje konusunda da çok heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen projemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Turizm Bakanlığımız ile de paylaştıktan sonra yap-işlet-devret ve hasılat paylaşımı yöntemi ile hayata geçireceğiz. Bu konuda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda yatırımcı ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu bölge Nevşehir'in kaderini değiştirecek. Şehrimize istihdam alanında da ciddi katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Başkan Arı daha sonra gazetecilere şehirde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm, spor tesisi yatırımları, yeşil, kent meydanı gibi konularda bilgiler vererek sorularını cevaplandırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA