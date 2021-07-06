Belediye Başkanı Ocak'ın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkanı Ocak'ın acı günü

Belediye Başkanı Ocak'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın annesi vefat etti.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın annesi vefat etti.

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın annesi Gülten Ocak (78) hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Vezirhan beldesindeki bir camide kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Belediye Başkanı Ocak'ın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Diego Fatih Terim Burak Elmas Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Başkanı Ocak'ın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:56:41. #1.15#

title