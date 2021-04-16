Belediye Başkanı Kaçar'ın testi pozitif çıktı
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Belediye Başkanı Kaçar'ın testi pozitif çıktı

Belediye Başkanı Kaçar'ın testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yalova'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından virüse yakalandığını belirten Başkan Mücahit Kaçar, tedavisinin evinde devam edeceğini açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Kaçar "Yaptırmış olduğum COVID-19 testim pozitif çıktı. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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