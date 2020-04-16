Belediye Başkanı Demirbaş'tan Hasan Aslan için taziye mesajı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 85 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Hasan Aslan için taziye mesajı yayınladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 85 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Hasan Aslan için taziye mesajı yayınladı.

Demirbaş, mesajında, hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Aslan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirttti.

İlçede 1973 yılından bu tarafa hizmet veren hayırsever Arslan'ın çok sevilen bir insan olduğuna işaret eden Demirbaş, "Türkiye'nin ve ilçemizin ekonomik olarak güçlenmesi, sanayi atılımlarıyla kalkınması için hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir iş insanı olarak hatırlanacaktır. Hasan Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Çubuk'ta 1973 yılında kurulan Samur Halıları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, 1 Ocak 1935'te Niğde'de doğdu. Aslan'ın cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: AA