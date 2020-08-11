Belediye başkan yardımcısı küreği eline alıp işçilere yardım etti
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Belediye başkan yardımcısı küreği eline alıp işçilere yardım etti

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut, Yaka Mahallesi'ne yapılan oyun parkını ziyaret ederek, küreği eline alıp çalışmalara destek verdi.

Belediye başkan yardımcısı küreği eline alıp işçilere yardım etti
11.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:23

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut, Yaka Mahallesi'ne yapılan oyun parkını ziyaret ederek, küreği eline alıp çalışmalara destek verdi.

Cumayeri Yaka Mahallesi'nde yapımına devam edilen parkı Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut ziyaret etti. Yapımına devam edilen parkta küreği eline alan Başkan yardımcısı Akbulut, ekiplere yardımcı oldu. Yapım esnasında çocukların ilgisi gözlerden kaçmazken Akbulut açıklamalarda bulundu. Çalışmalar ile ilgili konuşan Akbulut, "Cumayeri'nde parksız mahalle kalmayacak her mahalle çocuk oyun parkı olacak bunun çalışmalarına başladık. Başkanımız Mustafa Koloğlu bu konu ile yakından ilgileniyor. Gönül isterdi ki her evin önünde park olsun, çocuklar mutlu olsun. Şimdilik her mahallede müsait noktalara çocuk oyun parklarını yapacağız" dedi.

Parktaki çalışmaları izleyen çocuklar, kendilerine park kazandırdıkları için Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut'a teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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