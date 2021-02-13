Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor
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Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor

13.02.2021 08:22 | Son Güncelleme: 13.02.2021 08:26
Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor

IĞDIR'ın Karakuyu köyünde, düştüğü tandırda göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Fatmanur Çakmaz'ın (5) tedavisi 1,5 yıl sürdü.

IĞDIR'ın Karakuyu köyünde, düştüğü tandırda göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Fatmanur Çakmaz'ın (5) tedavisi 1,5 yıl sürdü. Tedavi için destek isteyen ailesinin yardımıyla yürüyebilen Fatmanur, arkadaşları gibi ayakkabı giyerek, koşup, oynamak istiyor. 

Karakuyu köyünde yaşayan Asiye- Sadullah Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü Fatmanur, 7 Kasım 2019'da evlerindeki tandıra düştü. Göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Fatmanur, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. 1,5 yıl süren tedavide yanıklarının bir bölümü iyileşen Fatmanur, bacaklarındaki yaralar nedeniyle tuvalete gitmekte zorlanıyor. Fatmanur, ayak parmaklarındaki yanık yaraları yüzünden de yürümekte güçlük çekiyor. Doktorların verdiği merhem ve ilaçlar ile ağrıları dindirilen Fatmanur, yaşıtları gibi koşup, oynamak istiyor. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ömer Özkan'ın kızlarını tedavi edebileceğini belirten Asiye Çakmaz, yardım beklediklerini söyledi. Kızının yaraları nedeniyle ayakkabı giyemediğini anlatan Çakmaz, "Sadece terlik giyebilen kızım, ayaklarının ucuna basarak yürümeye çalışıyor. O da arkadaşları gibi ayakkabı giyip, oyun oynamak istiyor" dedi.Çocuğunun tedavisi için destek isteyen Asiye Çakmaz, "Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kocam işsiz, zor geçiniyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Fatmanur'un ablası Betül Çakmaz da "Kardeşim bir an önce iyileşsin. Tuvaletini yaparken sürekli ağlıyor. Yardım edin, kardeşim de koşup oynamak istiyor" dedi.


Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor
Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor
Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor
Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor
Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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