Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Belgin Bilgin, Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bilgin, dizide Hekimoğlu'nun eski karısını canlandıracak.

Türk sinemasının başarılı oyuncularından Belçim Bilgin, yeni sezonda ekrana dönüyor. Oyuncu Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun kadrosuna katıldı. HASTANEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR Bilgin, Hekimoğlu'nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak. Dizinin 16'ncı bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan oyuncunun karakteri Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu'nun karşısına çıkacak. Selin'in gelişiyle hastanede de dengeler değişecek. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı "Hekimoğlu", yeni bölümleriyle yakında Kanal D'de ekrana gelecek. Kaynak: Hürriyet