Belçikalı Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Belçika'da yaşayan Müslümanların ihtiyaç sahibi Suriyelilere gıda yardımı yapıldı.

Belçika'da yaşayan Müslümanların ihtiyaç sahibi Suriyelilere gıda yardımı yapıldı.

Helping Hands Belgium adına faaliyet yürüten insani yardım derneği yetkilileri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelerek, Torun ve Gültepe Mahallesin'de yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere 200 gıda kolisi dağıttı.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, Helping Hands Belgium adlı dernek tarafından bağışlanan yardımların dağıtıldığını söyledi.

Vardı, yardımlardan dolayı Belçikalı Müslümanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA