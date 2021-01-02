Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

02.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:41
Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

Belçika'da ana muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart De Wever, arkasındaki aynayı farketmeyince, yeni yılın ilk canlı yayınına iç çamaşırıyla katıldı.

Belçika'da ana muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart de Wever, arkasındaki aynayı farketmeyince, yeni yılın ilk canlı yayınına iç çamaşırıyla katıldı.

Flaman milliyetçisi politikacı, "Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı" dedi.

De Wever, Cumartesi günü kamu yayıncısı Radyo 2'nin, aynı zamanda internet üzerinde görüntülü olarak yayınlanan programına konuk oldu.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evinden çalışan Anvers Belediye Başkanı, üzerinde spor bir gömlek ve altında iç çamaşırıyla yatak odasındaki bilgisayarın karşısına geçti.

Ancak arkasındaki aynayı farketmeyen Bart de Wever'in çıplak bacakları ve toplanmamış yatağı ekrana yansıdı.

Radyo suncusu Kim Debrie'nin, "Sayın de Wever, gömleğimiz çok şık ama biraz dikkatim dağıldı, siz iç çamaşırıyla mı oturuyorsunuz?" demesi üzerine şaşıran N - VA lideri, "Bunu nereden anladınız?" diye sordu.

Daha sonra arkasındaki aynayı farkeden Belçikalı politikacı, "Kahretsin, aynayı hesaba katmadım. Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı. Bunu uzun süre unutmayacağım" diye konuştu. de Wever, izleyicilerden özür diledi.

De Wever, Belçika'nın en büyük partisi olan N - VA'nın 2004'ten bu yana lideri. Belçika'da 2019 sonbaharına kadar hükümet ortağı olan N - VA, senato, federal meclis ve Flaman Parlamentosu'nda en fazla sandalyeye sahip parti.

De Wever liderliğindeki parti, Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinden ayrılarak, bağımsız bir Flaman Cumhuriyeti kurulmasını savunuyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Prens Harry Demet Özdemir
Spor Ryan Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ankara Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 21:45:03. #1.15#
title