Belçika: Mahalle sakinleri bir şüpheliyi gözaltına alan polislere saldırdı, hükümet olayları kınadı Brüksel'den sorumlu Flaman Bakanı Benjamin Dalle polise yönelik şiddeti kınadı ve bu sorunu ele almak için polis sendikalarıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Brüksel'den sorumlu Flaman Bakanı Benjamin Dalle polise yönelik şiddeti kınadı ve bu sorunu ele almak için polis sendikalarıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Polisler bir zanlıyı gözaltına almaya çalışırken orada bulunan gençlerin saldırısına uğruyor Kaynak: Euronews.com