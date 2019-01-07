Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine Aday Oldu

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine aday olduğunu açıkladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine aday olduğunu açıkladı. Valon MR (Reform Hareket) Partisi'nden olan Reynders, 26 Mayıs'ta yapılacak seçimler için mücadele edecek. Dışişleri Bakanlığı görevini 2011 yılından beri sürdüren 60 yaşındaki Reynders, 1999'da Maliye Bakanı olarak Verhofstadt I hükümetinde yer almıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA