Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu
Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.
28.08.2019 10:45
Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.
Leuven Birinci Asliye Mahkemesi, Belçika'daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyine (GO) bağlı okulda başvuruyu yapan öğrencinin başörtüsü takabileceğine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com