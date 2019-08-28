Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu

Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu

Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.

28.08.2019 10:45
Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu

Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.


Leuven Birinci Asliye Mahkemesi, Belçika'daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyine (GO) bağlı okulda başvuruyu yapan öğrencinin başörtüsü takabileceğine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et