Belçika'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Eylemcilerin yürüyüşü Zarar görmüş bir araç Protestodan detaylarBRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 binlerce kişi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.
Eylemcilerin yürüyüşü
Zarar görmüş bir araç
Protestodan detaylar
BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 binlerce kişi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti. Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan göstericiler, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki ellinci yıl (Cinquantenaire) Parkı'na yürüdü.