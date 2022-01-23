Belçika'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi - Haberler
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Belçika'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Eylemcilerin yürüyüşü Zarar görmüş bir araç Protestodan detaylarBRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 binlerce kişi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.

Eylemcilerin yürüyüşü

Zarar görmüş bir araç

Protestodan detaylar

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 binlerce kişi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti. Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan göstericiler, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki ellinci yıl (Cinquantenaire) Parkı'na yürüdü.

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

Protesto, Brüksel, Tragger, Belçika, Güncel, Haber

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