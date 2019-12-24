Belarus'tan Rusya'ya: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar
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Belarus'tan Rusya'ya: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı

24.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:39
Belarus'tan Rusya'ya: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar

Devlet Başkanı , 'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı.


Rus radyosu Ekho Moskvy'ye mülakat veren Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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