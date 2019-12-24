Belarus'tan Rusya'ya: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar

24.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:39

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı.



Rus radyosu Ekho Moskvy'ye mülakat veren Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle