Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını en başından beri ciddiye almayan Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini ve vaka sayısının 152'ye yükseldiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bine yaklaşırken, vaka sayısı ise 803 bini aştı. Büyük panik yaratan ölümcül virüse karşı tüm ülkeler önlemlerini artırırken, Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko'nun Kovid-19'u hafife alan açıklamaları tepki çekmişti.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ, VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi.

KORONAVİRÜS SALGININI HAFİFE ALMIŞTI

Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

Dün de, koronavirüs salgınına aldırış etmeden hokey maçına çıkıp şu açıklamayı yapmıştı:

"İşte koronavirüs için tedavi burada. Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi. Burası herhangi bir spor sahasından daha iyi. Burası virüsün gerçek tedavisinin olduğu yer"

İSPANYA VE İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya ve İran'da bilanço ağırlaşıyor. İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.

İran'da ise son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.