Beklenen yaklaşıyor! XANTARES BIG'den Türk takımına transfer olmak için ayrıldı!
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Beklenen yaklaşıyor! XANTARES BIG'den Türk takımına transfer olmak için ayrıldı!

Beklenen yaklaşıyor! XANTARES BIG'den Türk takımına transfer olmak için ayrıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Adı Turkish Dream Team adı ile anılan XANTARES BIG ekibinden resmi olarak ayrıldı.

Geçtiğimiz haftalarda adı Turkish Dream Team ile anılan İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in Almanya merkezli BIG ekibinin aktif kadrosundan çekildiğini ve gelen transfer tekliflerini değerlendirdiğini sizler ile paylaşmıştık.

13 Ağustos Cuma gününün akşam saatlerinde BIG tarafından yapılan açıklamaya göre ise XANTARES'in bir Türk kadrosunda mücadele etme isteğini yerine getirmek için takım oyuncu ile arasındaki sözleşmesini sonlandırdı.

Bu ayrılık haberinin ardından BIG organizasyonunun CEO'su Daniel Finkler de bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada Finkler, Dörtkardeş'in isteğini yerine getirmek için halen aktif olan sözleşmesini feshetme kararı aldıkları dile getirdi ve şu sözler ile devam etti:

"Böylece XANTARES'in oyun kariyerine bir Türk takımıyla devam etmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yüreğimizin derinliklerinden kendisine yeni ekibiyle en iyi dileklerimizi sunar ve BIG ile başarıları ve başarıları için herkes adına kendisine teşekkür ederiz. Aynı şey seçkin Türk topluluğumuz için de geçerli. Yıllar boyunca muhteşem desteğiniz için teşekkür ederiz."

Kaynak: Playerbros

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