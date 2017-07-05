Beklenen Transfer Sonunda Açıklandı

Yunan Kulübü Olympiakos, Fenerbahçe'den Emmanuel Emenike'yi transfer ettiğini açıkladı.Kırmızı Beyazlı ekip Emenike'nin alacağı ücret ve bonservis bedeli konusunda bir bilgi vermezken, daha önceden Yunan basınında yer alan haberlerde Nijeryalı oyuncunun yıllık 2 milyon euro kazanacağı, Olympiakos'un da Fenerbahçe'ye yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yazılmıştı.



Herkesle sorun yaşadı



3 Temmuz döneminin hemen öncesinde takıma katılan, daha sonra ise yine bu süreçten ötürü Spartak Moskova'ya transfer olup, 1 sezon sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Emenike, beklenen patlamayı Sarı Lacivertliler'de hiç yapamadı.



Özellikle İsmail Kartal döneminde kendisine çok sabredilmesine rağmen beklentileri hiç karşılayamayan Nijeryalı, Beşiktaş derbisinde formasını yere atıp sahayı terk etmiş ve taraftarın da yoğun tepkisini çekmişti.



Daha sonraki sezonlarda da istenileni veremeyen Emenike, Sarı lacivertli forma altında çıktığı 94 maçta 25 gol, 22 asistlik performans sergilemişti.