Beklenen Işık Muhafızları etkinliği oyuncularla buluşuyor!

#IşıkMuhafızları etkinliği League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve VALORANT oyuncuları ile 8 Temmuz'da buluşacak.

Riot Games'in yeni büyük etkinliği Işık Muhafızları etkinliği, 8 Temmuz'da oyuncularla buluşacak. Uzun zamandır beklenen etkinlik hakkında LoLTurkiye resmi sosyal medya hesapları paylaşımda bulundu.

Işık Muhafızları, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve VALORANT için yeni deneyimler sunacak ve oyuncuların birden fazla maceraya katılmalarını sağlayacak.

Işık Muhafızları etkinliği, Riot Games Toplumsal Etki Fonu üstünden dünyanın dört bir yanındaki oyunculara kendi yerel topluluklarına katkıda bulunma fırsatları sağlayacak. Fonun en son etkinliği olan Ağaç Ata Ornn kampanyasnda 7 milyon doların üstünde yardım toplanmıştı.

Işık Muhafızları, Ocak ayında yayınlanan "Afet" videosunda Viego'nun dönüşüyle başlayan ve birkaç ay boyunca süren hikaye örgüsünün de devamı olacak.

League of Legends Muhafızların Yükselişi hikayenin özeti hikaye deneyimi videosunu izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros