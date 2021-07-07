Beklenen Işık Muhafızları etkinliği oyuncularla buluşuyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beklenen Işık Muhafızları etkinliği oyuncularla buluşuyor!

Beklenen Işık Muhafızları etkinliği oyuncularla buluşuyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

#IşıkMuhafızları etkinliği League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve VALORANT oyuncuları ile 8 Temmuz'da buluşacak.

Riot Games'in yeni büyük etkinliği Işık Muhafızları etkinliği, 8 Temmuz'da oyuncularla buluşacak. Uzun zamandır beklenen etkinlik hakkında LoLTurkiye resmi sosyal medya hesapları paylaşımda bulundu.

Işık Muhafızları, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve VALORANT için yeni deneyimler sunacak ve oyuncuların birden fazla maceraya katılmalarını sağlayacak.

Işık Muhafızları etkinliği, Riot Games Toplumsal Etki Fonu üstünden dünyanın dört bir yanındaki oyunculara kendi yerel topluluklarına katkıda bulunma fırsatları sağlayacak. Fonun en son etkinliği olan Ağaç Ata Ornn kampanyasnda 7 milyon doların üstünde yardım toplanmıştı.

Işık Muhafızları, Ocak ayında yayınlanan "Afet" videosunda Viego'nun dönüşüyle başlayan ve birkaç ay boyunca süren hikaye örgüsünün de devamı olacak.

League of Legends Muhafızların Yükselişi hikayenin özeti hikaye deneyimi videosunu izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Ahmet Kaya Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beklenen Işık Muhafızları etkinliği oyuncularla buluşuyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:28:15. #1.14#

title