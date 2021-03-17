Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli, kaç yaşında? Bekir Şahin eşi, hayatı ve biyografisi!
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Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli, kaç yaşında? Bekir Şahin eşi, hayatı ve biyografisi!

17.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:26
Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli, kaç yaşında? Bekir Şahin eşi, hayatı ve biyografisi!

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli, kaç yaşında? Bekir Şahin eşi, hayatı ve biyografisi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Peki, Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli, kaç yaşında? Bekir Şahin eşi, hayatı ve biyografisi!

BEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Bekir Şahin (d. 1 Mart 1960, Mecitözü) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Gercüş, Küre, Çine Hakimliği, Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 16 Aralık 2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Mayıs 2019 tarihinde Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş, 4 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

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