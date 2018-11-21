Bekarlığa Feda 30 Kasım'da Vizyonda

Başrollerini Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gökgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Kayhan Yıldızoğlu, Gürkan Deniz Akhanlı, Volkan Cal, Aslı Bankoğlu, Buse Orçun, Miraç Sevsay'ın oynadığı komedi filmi "Bekarlığa Feda" 30 Kasım'da vizyona giriyor.

Filmin konusu:

Mete, Çağlar ve Burak çok yakın arkadaşlardır. Birkaç yıl önce Burak evlenmiştir. Şimdi ise sıra Çağlar'da dır. Gamze'yi deliler gibi seven Çağlar'ın kayınpederi Timur bey kızıyla olan ilişkisine engel olmaktadır. Timur bey ne yaparsa yapsın bir türlü kızıyla arasını bozmayı becerememiştir. Ama son kozunu daha kullanmamıştır. Düğünden bir gün önce üç kafadara büyük bir plan yapar. Muhteşem bir bekarlığa veda gecesi yaşatacaktır. Kayınpederli bekarlığa veda gecesi mi olurmuş? Timur bey bizimkilerin başına çok büyük bir bela açacaktır ve kızını istemediği Çağlar'dan kurtaracaktır. Olaylar öyle bir karışır ki bir yanda kına gecesi diğer yanda erkeklerin eğlencesinin sabahında kızlar kayınvalideyi erkekler ise kayınpederi kaybetmiştir. Düğün günü olması gerek iki kişi ortada yoktur ve düğün iptal olmaya doğru hızla ilerler. Gerçeklerin hiçte beklediğimiz gibi çıkmayacağı olaylarda kızların ve erkeklerin yirmi dört saatte yaşayacağı maceralarla evlere şenlik tam bir komedidir.