Beka ne demek? Beka anlamı ne?
08.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:13
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beka, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beka ne demek? Beka anlamı ne? İşte, Beka kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Beka kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Beka anlamı ne? Beka ne demek?
BEKA NE DEMEK?
Beka:
isim, eskimiş, (beka:), Arapça beKa
Kalıcılık, ölmezlik:
"Fakat böyle bir zevk ve huzurun devam ve bekası olamaz." - Necip Fazıl Kısakürek