Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten
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Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibaren aşı olmaya başlayabileceğinin açıklamasından sonra Behzat Uygur'un yıllar önce çıkardığı şarkı olan 'Abdülkadir' ile tepki göstermesine Bakan Koca'dan esprili bir yanıt geldi. Bakan Koca, "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Merak etmeyin, tiyatrocularımız ilan ettiğimiz kapsama dahil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibaren aşı olmaya başlayabileceğini açıklamasının ardından ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Twitter üzerinden uygulamanın tiyatrocuları kapsamadığını söyledi.

"MERAK ETMEYİN TİYATROCULAR KAPSAMA DAHİL"

Bu gelişme üzerine Bakan Koca, Uygur'un "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?"tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" yanıtını verdi. Behzat Uygur'un ağabeyi Süheyl Uygur'la yaptığı 'Abdülkadir' albümüyle müzisyen kategorisine girip girmeyeceğini sorması ise dikkatlerden kaçmadı.

Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten
Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten
Servet Uzun
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