Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibaren aşı olmaya başlayabileceğinin açıklamasından sonra Behzat Uygur'un yıllar önce çıkardığı şarkı olan 'Abdülkadir' ile tepki göstermesine Bakan Koca'dan esprili bir yanıt geldi. Bakan Koca, "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Merak etmeyin, tiyatrocularımız ilan ettiğimiz kapsama dahil" dedi.