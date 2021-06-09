Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?

Usta tiyatro sanatçılarından Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, hafta sonları yayınlanan ve kardeşi Süheyl Uygur ile sundukları Şahane Pazar hafızalara kazındı. 2007 yılında Behzat Uygur'un sunuculuğunu yaptığı "Şarkı Söylemek Lazım" programında Erol Büyükburç'un "Saksı Değilim Ben" çıkışı uzun süre konuşuldu. Birçok dizi, film, yarışma programında görev almasının yanı sıra baba mesleği olan tiyatroculuğa devam etmektedir. Peki Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?