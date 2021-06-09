Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?

Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Usta tiyatro sanatçılarından Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, hafta sonları yayınlanan ve kardeşi Süheyl Uygur ile sundukları Şahane Pazar hafızalara kazındı. 2007 yılında Behzat Uygur'un sunuculuğunu yaptığı "Şarkı Söylemek Lazım" programında Erol Büyükburç'un "Saksı Değilim Ben" çıkışı uzun süre konuşuldu. Birçok dizi, film, yarışma programında görev almasının yanı sıra baba mesleği olan tiyatroculuğa devam etmektedir. Peki Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?

Usta tiyatro sanatçılarından Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, 2007 yılında Erol Büyükburç'un "Saksı Değilim Ben" çıkışıyla hafızalarda yer etti. Birçok dizi, film, yarışma programında görev almasının yanı sıra baba mesleği olan tiyatroculuğa devam etmektedir. Peki Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

Behzat Uygur 21 Nisan 1963 yılında , Adana'da doğan, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un oğludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Abisi Süheyl Uygur ile beraber tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

FİLMOGRAFİ

2011/ Benimle Oynar mısın?

2005-2006/ Aşka Sürgün (Ferhat Aslan)

2003/ Hırçın Menekşe (Yağız)

2001/ Yeşil Işık

2001/ Her Şey Oğlum İçin

1996/ Bir Aşkın Bittiği Yer (Altan)

Sunuculuk yaptığı programlar

2018-günümüz/ Yaşım Kaç

2012-2013/ Yaparım Bilirsin

2011/ Kaç Para

2009/ Bak Şu Duvara

2009/ Korolar Carpışıyor

2008/ Harika Show

2008/ Amiral Battı

2007/ Şarkı Söylemek Lazım

2007/ Buzda Dans

2005-2006/ Ha Babam De Babam Show

1998-2004/ Şahane Pazar

1994-1998/ Şahane Cumartesi

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Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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