Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?
Usta tiyatro sanatçılarından Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, hafta sonları yayınlanan ve kardeşi Süheyl Uygur ile sundukları Şahane Pazar hafızalara kazındı. 2007 yılında Behzat Uygur'un sunuculuğunu yaptığı "Şarkı Söylemek Lazım" programında Erol Büyükburç'un "Saksı Değilim Ben" çıkışı uzun süre konuşuldu. Birçok dizi, film, yarışma programında görev almasının yanı sıra baba mesleği olan tiyatroculuğa devam etmektedir. Peki Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?
Usta tiyatro sanatçılarından Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, 2007 yılında Erol Büyükburç'un "Saksı Değilim Ben" çıkışıyla hafızalarda yer etti. Birçok dizi, film, yarışma programında görev almasının yanı sıra baba mesleği olan tiyatroculuğa devam etmektedir. Peki Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, aslen nerelidir?
BEHZAT UYGUR KİMDİR?
Behzat Uygur 21 Nisan 1963 yılında , Adana'da doğan, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un oğludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Abisi Süheyl Uygur ile beraber tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.
FİLMOGRAFİ
2011/ Benimle Oynar mısın?
2005-2006/ Aşka Sürgün (Ferhat Aslan)
2003/ Hırçın Menekşe (Yağız)
2001/ Yeşil Işık
2001/ Her Şey Oğlum İçin
1996/ Bir Aşkın Bittiği Yer (Altan)
Sunuculuk yaptığı programlar
2018-günümüz/ Yaşım Kaç
2012-2013/ Yaparım Bilirsin
2011/ Kaç Para
2009/ Bak Şu Duvara
2009/ Korolar Carpışıyor
2008/ Harika Show
2008/ Amiral Battı
2007/ Şarkı Söylemek Lazım
2007/ Buzda Dans
2005-2006/ Ha Babam De Babam Show
1998-2004/ Şahane Pazar
1994-1998/ Şahane Cumartesi