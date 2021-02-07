Behzat Uygur: Babamla hasta yatağında bile 'siz'li konuştuk
07.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:31
Oyuncu, annesi Necla Uygur ve babası Nejat Uygur'la hep "sizli-bizli" konuştuklarını söyledi: "Babam da annem de bize hiç 'Büyüklerinizle sizli-bizli konuşacaksınız' demedi.
Oyuncu, annesi Necla Uygur ve babası Nejat Uygur'la hep "sizli-bizli" konuştuklarını söyledi: "Babam da annem de bize hiç 'Büyüklerinizle sizli-bizli konuşacaksınız' demedi. Onlar nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmaya çalıştık. Babam büyükleriyle ve meslektaşlarıyla hep 'siz'li konuşurdu. Bu bir samimiyet eksikliği değil. Saygı göstergesi de olmayabilir. Ama bence zarif duruyor. O kadar alışmışız ki babamla 'siz'li konuşmaya, hasta yatağında bile öyle konuşuyorduk."
Kaynak: Hürriyet