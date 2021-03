Begüm Özbek kimdir? Begüm Özbek kaç yaşında ve nereli?

Bir dönemin en çok aranan mankenlerinden Begüm Özbek yıllar sonra tekrar gündeme geldi. İşte Begüm Özbek hayatı ve biyografisi

BEGÜM ÖZBEK KİMDİR?

Özbek, modelliğe 17 yaşında başladı ve Miss Model Of Turkey'de birincilik elde etti. 1989'da Almanya'da düzenlenen Miss Model Of The World'de dördüncü oldu. 90'lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranan isimlerinden oldu. Daha sonra turizm ve otelcilik alanında çalışmaya başlayan Begüm Özber,90'larda Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile bir ilişki sürdürmüş ve bu nedenle de sık sık gündeme gelmişti. İlişkinin sonlanmasıyla ABD'de turizm okumaya gitti ve otellerde çalışan Özbek, 2014'te İstanbul'a dönüş yaptı. Reklamcı Çağın Keskin ile bir birlikteliğe başladı. Dört yıllık ilişkilerinin sonunda nişanlanan çift, nikah masasını göremeden ayrıldı.