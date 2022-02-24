Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya kaç yaşında, nereli? Begüm Akkaya dizileri ve filmleri

Begüm Akkaya kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Nergis Hanım) ödülü kazanan başarılı oyuncu Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boyve kilosu!

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Oyuncu Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi gören Begüm Akkaya, oyunculuk kariyerine Beşinci Boyut isimli dizi ile başladı. İlk kez Kamera karşısına geçtiğinde henüz 14 yaşında olan Begüm Akkaya bugün 30 yaşındadır.

BEGÜM AKKAYA DİZİLERİ!

Yeni Hayat - 2020

Kurşun - 2019

Aşk ve Gurur - 2016

Altınsoylar - 2016

20 Dakika - 2013

Bugünün Saraylısı - 2013

Acayip Hikayeler - 2012

Uçurum - 2012

Kapalıçarşı - 2009

Kendi Okulumuza Doğru - 2008

Yeşeren Düşler - 2006

Doktorlar - 2006

Beşinci Boyut - 2005

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