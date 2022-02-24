Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya kaç yaşında, nereli? Begüm Akkaya dizileri ve filmleri
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Pek çok yapımda canlandırdığı rollerle tanınan genç oyuncu Begüm Akkaya 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü Mavi Dalga filmiyle almıştır. Begüm Akkaya kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!
Begüm Akkaya kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Nergis Hanım) ödülü kazanan başarılı oyuncu Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boyve kilosu!
BEGÜM AKKAYA KİMDİR?
Oyuncu Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi gören Begüm Akkaya, oyunculuk kariyerine Beşinci Boyut isimli dizi ile başladı. İlk kez Kamera karşısına geçtiğinde henüz 14 yaşında olan Begüm Akkaya bugün 30 yaşındadır.
BEGÜM AKKAYA DİZİLERİ!
Yeni Hayat - 2020
Kurşun - 2019
Aşk ve Gurur - 2016
Altınsoylar - 2016
20 Dakika - 2013
Bugünün Saraylısı - 2013
Acayip Hikayeler - 2012
Uçurum - 2012
Kapalıçarşı - 2009
Kendi Okulumuza Doğru - 2008
Yeşeren Düşler - 2006
Doktorlar - 2006
Beşinci Boyut - 2005