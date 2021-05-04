Begüm Akkaya: Aklımda balina araştırmacısı olmak var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Begüm Akkaya: Aklımda balina araştırmacısı olmak var

Begüm Akkaya: Aklımda balina araştırmacısı olmak var
Hürriyet - Haberler | Magazin

Akkaya, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Akkaya, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Kendimi hep sahnede, oyun halinde, bir hikayenin içinde hayal ettim. Çocukluğumdan beri aksini hiç düşünmedim. Aksini düşünmeme ailem de sebep olmadı zaten. Özellikle annem beni her zaman destekledi ve yanımda oldu. O yüzden başka bir alternatif üzerine yoğunlaşmadım. Ama bir gün olur da oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsam ya da ara verirsem, uzun süredir aklımda balina araştırmacısı olmak var."

Kaynak: Hürriyet

Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek
Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Kerem Alışık Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Begüm Akkaya: Aklımda balina araştırmacısı olmak var - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:04:56. #1.15#

title