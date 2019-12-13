Beethoven'ın yarım kalan 10. Senfonisi 'yapay zeka' ile tamamlanacak
Ünlü Alman klasik müzik piyanisti ve bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yarım kalan 10. Senfonisi, ölümünün 250. yıl dönümü dolayısıyla yapay zeka (AI) kullanılarak yeniden yazılmaya başlandı.
13.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:17
Ünlü Alman klasik müzik piyanisti ve bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yarım kalan 10. Senfonisi, ölümünün 250. yıl dönümü dolayısıyla yapay zeka (AI) kullanılarak yeniden yazılmaya başlandı.
Beethoven 9. ve 10. senfoni üzerinde çalışırken hastalanmış, son eserini tamamlayamadan 1827 yılında vefat etmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com