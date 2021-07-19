Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri! 'Dönüyorum Eve' şarkı sözleri nelerdir?
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Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri! 'Dönüyorum Eve' şarkı sözleri nelerdir?

Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri! 'Dönüyorum Eve' şarkı sözleri nelerdir?
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Bede ve Sıla Şahin'in birlikte söylediği Dönüyorum Eve şarkısı 16 Temmuz'da Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 460 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri nelerdir?

Dönüyorum Eve şarkı sözü nedir? Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri nedir? Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve şarkısının tüm sözleri haberimizde...

BEDO & SILA ŞAHİN - DÖNÜYORUM EVE SÖZLERİ

Dönüyorum eve, onunla olmadan,

Bilmeden adını, bilmeden adımı.

Kalıyorum öyle gözümde hiçbir şey,

Bir bakış nâmına soluksuz endişe.

*****

Dönüyor aklın nerde,

Benimle kalmaz bu yangın.

Kalıyor aklım nerde,

İçimde dinmeyen bir ağrım.

*****

Seninle değil benimle bu aşk,

Kanımda değil canımda bu aşk.

Unuturum sanma, alışırım sanma,

Ölene dek belki dilimde bu aşk.

*****

Dönüyorum eve, onunla olmadan,

Bilmeden adını, bilmeden adımı.

Takılmış dilime bak çıkmaz ki hiç aklımdan,

Aşıkken resmine onunla olmadan.

*****

Seninle değil benimle bu aşk,

Kanımda değil canımda bu aşk.

Unuturum sanma, alışırım sanma,

Ölene dek belki dilimde şu aşk.

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