Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri! 'Dönüyorum Eve' şarkı sözleri nelerdir?

Bede ve Sıla Şahin'in birlikte söylediği Dönüyorum Eve şarkısı 16 Temmuz'da Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 460 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri nelerdir?