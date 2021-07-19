Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri! 'Dönüyorum Eve' şarkı sözleri nelerdir?
Bede ve Sıla Şahin'in birlikte söylediği Dönüyorum Eve şarkısı 16 Temmuz'da Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 460 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri nelerdir?
Dönüyorum Eve şarkı sözü nedir? Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve sözleri nedir? Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve şarkısının tüm sözleri haberimizde...
BEDO & SILA ŞAHİN - DÖNÜYORUM EVE SÖZLERİ
Dönüyorum eve, onunla olmadan,
Bilmeden adını, bilmeden adımı.
Kalıyorum öyle gözümde hiçbir şey,
Bir bakış nâmına soluksuz endişe.
*****
Dönüyor aklın nerde,
Benimle kalmaz bu yangın.
Kalıyor aklım nerde,
İçimde dinmeyen bir ağrım.
*****
Seninle değil benimle bu aşk,
Kanımda değil canımda bu aşk.
Unuturum sanma, alışırım sanma,
Ölene dek belki dilimde bu aşk.
*****
Dönüyorum eve, onunla olmadan,
Bilmeden adını, bilmeden adımı.
Takılmış dilime bak çıkmaz ki hiç aklımdan,
Aşıkken resmine onunla olmadan.
*****
Seninle değil benimle bu aşk,
Kanımda değil canımda bu aşk.
Unuturum sanma, alışırım sanma,
Ölene dek belki dilimde şu aşk.