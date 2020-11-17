Bedo ft Patron - Ölebilirim sözleri nedir? Bedo ft Patron - Ölebilirim dinle!

Şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan Bedo ft Patron, Ölebilirim şarkısı ile hayranlarından tam not aldı. Peki, Bedo ft Patron - Ölebilirim sözleri nedir?

Şarkıları ile beğeni toplayan Bedo ft Patron, "Ölebilirim" şarkısı ile gündem oldu. Peki,Bedo ft Patron - Ölebilirim sözleri nelerdir? İşte, m Bedo ft Patron - Ölebilirim sözleri!

BEDO FT PATRON - ÖLEBİLİRİM SÖZLERİ

Söz : Bedo, Patron

Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yaktım kendimi sardım iyice zor durunca ben ölebilirim

Görebilirsen bir de beni böyle gör...

Yaktım kendimi sardım iyice zor durunca ben ölebilirim

Görebilirsen bir de beni böyle gör...

Bıktım artık gözünün önünden geçmekten

Bu kalabalıkta seni seçmekten

Yaktı korkularım iç çekmekten

Ölebilirim...

Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Sensiz bi önemi yok gel ki

Bir hayatım olsunnn

Öldürme beni nolur

Sen benim için doğdun

Hemen mi benden soğudun

Güldürme beni nolursun

İstersen daha yakın durabilirim

Yarın da yanında kalabilirim

Ben gelip yaralarını sarabilirim

Tüm şımarık oyunlara kanabilirim

Ama var bi şartım,

Kalbini verme kimseye

O Bende kalsın.

biz film gibiydik gel var devamı

Yeniden başlayalım söyle nerde kaldık

Su yolundayım su testisi gibi

Eritti asitli hevesleri beni

Reddettim altın kafesleri şimdi

Belirdi baktığımda geçmişin izi

Ama pişman değilim sevdiğim için

Birşeyler hissetmek baya iyiydi

Eskisi kadar da kafam iyi değil

gözlerinin hala fanatiğiyim

Endamınız hoş kötü namınız

İltifat arıyor ben kurbanı

Bu da İspatı

Lüzumsuz sancı

Beni kurtarın

Kurtlar sofrası pahalı

Bu İntikam beni sarmadı

Ölüm uçağında yuvarlanırken

Ruhumu çağır yakıp mumları

Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

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