Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri
Türk rap camiasının önemli isimlerden olan Patron, yeni şarkısını Bedo ile yaptı! Hayranları tarafından merakla beklenen şarkı ilk dakikalardan binlerce beğeni aldı! Bedo Patron - Ölebilirim şarkı sözleri nelerdir? Bedo kimdir? Patron kimdir?
BEDO PATRON ÖLEBİLİRİM ŞARKI SÖZLERİ
Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda
Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?
Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla
Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?
*
Yaktım kendimi sardım iyice zor durunca ben ölebilirim
Görebilirsen bir de beni böyle gör...
Yaktım kendimi sardım iyice zor durunca ben ölebilirim
Görebilirsen bir de beni böyle gör...
*
Bıktım artık gözünün önünden geçmekten
Bu kalabalıkta seni seçmekten
Yaktı korkularım iç çekmekten
Ölebilirim...
*
Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda
Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?
Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla
Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?
*
Sensiz bi önemi yok gel ki
Bir hayatım olsun
Öldürme beni nolur
Sen benim için doğdun
Hemen mi benden soğudun
Güldürme beni nolursun
İstersen daha yakın durabilirim
Yarın da yanında kalabilirim
Ben gelip yaralarını sarabilirim
Tüm şımarık oyunlara kanabilirim
Ama var bi şartım,
Kalbini verme kimseye
O Bende kalsın.
biz film gibiydik gel var devamı
Yeniden başlayalım söyle nerde kaldık
Su yolundayım su testisi gibi
Eritti asitli hevesleri beni
Reddettim altın kafesleri şimdi
Belirdi baktığımda geçmişin izi
Ama pişman değilim sevdiğim için
Bir şeyler hissetmek baya iyiydi
Eskisi kadar da kafam iyi değil
gözlerinin hala fanatiğiyim
Endamınız hoş kötü namınız
İltifat arıyor ben kurbanı
Bu da İspatı
Lüzumsuz sancı
Beni kurtarın
Kurtlar sofrası pahalı
Bu İntikam beni sarmadı
Ölüm uçağında yuvarlanırken
Ruhumu çağır yakıp mumları
*
Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda
Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?
Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla
Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?