Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri

06.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:34
Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri

Türk rap camiasının önemli isimlerden olan Patron, yeni şarkısını Bedo ile yaptı! Hayranları tarafından merakla beklenen şarkı ilk dakikalardan binlerce beğeni aldı! Bedo Patron - Ölebilirim şarkı sözleri nelerdir? Bedo kimdir? Patron kimdir?

BEDO PATRON ÖLEBİLİRİM ŞARKI SÖZLERİ

Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

*

Yaktım kendimi sardım iyice zor durunca ben ölebilirim

Görebilirsen bir de beni böyle gör...

Yaktım kendimi sardım iyice zor durunca ben ölebilirim

Görebilirsen bir de beni böyle gör...

*

Bıktım artık gözünün önünden geçmekten

Bu kalabalıkta seni seçmekten

Yaktı korkularım iç çekmekten

Ölebilirim...

*

Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

*

Sensiz bi önemi yok gel ki

Bir hayatım olsun

Öldürme beni nolur

Sen benim için doğdun

Hemen mi benden soğudun

Güldürme beni nolursun

İstersen daha yakın durabilirim

Yarın da yanında kalabilirim

Ben gelip yaralarını sarabilirim

Tüm şımarık oyunlara kanabilirim

Ama var bi şartım,

Kalbini verme kimseye

O Bende kalsın.

biz film gibiydik gel var devamı

Yeniden başlayalım söyle nerde kaldık

Su yolundayım su testisi gibi

Eritti asitli hevesleri beni

Reddettim altın kafesleri şimdi

Belirdi baktığımda geçmişin izi

Ama pişman değilim sevdiğim için

Bir şeyler hissetmek baya iyiydi

Eskisi kadar da kafam iyi değil

gözlerinin hala fanatiğiyim

Endamınız hoş kötü namınız

İltifat arıyor ben kurbanı

Bu da İspatı

Lüzumsuz sancı

Beni kurtarın

Kurtlar sofrası pahalı

Bu İntikam beni sarmadı

Ölüm uçağında yuvarlanırken

Ruhumu çağır yakıp mumları

*

Dön diyorsan dönebilirim, yanmaz canımda

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

Yak diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl diyorsan ölebilirim olur mu ?

İlgili Haberler

Allame ft. Aga B - Çay Koy şarkı sözleri
Allame ft. Aga B - Çay Koy şarkı sözleri
Ela şarkı sözleri nedir? Reymen Ela şarkı sözleri nedir?
Ela şarkı sözleri nedir? Reymen Ela şarkı sözleri nedir?
Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?
Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Burak Özçivit İzzet Yıldızhan Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Twitter Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 00:35:08. #1.15#
title